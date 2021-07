Teresina: homem morre atropelado por caminhão na BR 316

Um homem, não identificado, morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (15), na BR 316, em Teresina. O homem, de 26 anos, teve óbito no local do acidente. O motorista do caminhão, 38 anos, não teve ferimentos.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava conduzindo uma motocicleta quando colidiu com o meio fio, perdeu o controle do veículo, sofreu a queda sobre a rodovia e foi atropelado.

O IML e A Perícia Forense foram acionados para os procedimentos legais.

