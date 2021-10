Teresina: homem morre após ser atropelado por ônibus na Frei Serafim

Um homem, ainda não identificado, veio a óbito na manhã deste sábado (09), após ser atropelado por um ônibus na Avenida Frei Serafim, centro de Teresina. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a vítima era um possível morador de rua.

Segundo o Capitão Juraci, do 5º Batalhão, a causa do acidente ainda será investigada posteriormente. Entretanto, testemunhas que estavam no local afirmam que o homem tentava atravessar a avenida quando passou em frente ao ônibus e acabou sendo atropelado pelo veículo.



(Foto: Divulgação/Whatsapp)



“Nós não temos identificação da vítima, por isso acreditamos que seja um possível morador de rua. Sobre a causa do acidente, é um trabalho que iremos realizar posteriormente com o laudo técnico”, explica o capitão.

O motorista do ônibus foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina e a vítima foi recolhida pelo Instituto de Medicina Legal (IML), onde será realizado o procedimento pericial.



