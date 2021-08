Teresina: homem morre após colidir motocicleta em vaca na zona rural

Um homem de 35 anos, identificado como Francisco das Chagas Santos, morreu na madrugada deste sábado (31), após colidir a motocicleta que conduzia em uma vaca, na Estrada Fazenda Canaã, localizada na zona rural norte de Teresina.

O motociclista transportava um passageiro e durante o percurso, acabou colidindo a motocicleta em uma vaca que invadiu a estrada.

Segundo a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o acidente foi registrado por volta de 1h da madrugada de hoje, momento em que uma forte chuva atingiu o município de Teresina.

(Foto: Arquivo ODia)

Devido ao grande impacto, o piloto sofreu graves ferimentos e morreu ainda no local do acidente, antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo e, de acordo com a Ciptran, o passageiro que Francisco conduzia não foi localizado até o momento.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!