Teresina: homem é preso transportando R$ 250 mil em cocaína

Um homem, não identificado, foi apreendido em flagrante transportando R$ 250 mil em pasta base de cocaína, na tarde desta terça-feira (13). A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O suspeito estava na BR 343 sentido Fortaleza – CE.





Foto: Jailson Soares/ O Dia

De acordo com informações da PRF, o suspeito foi abordado na saída de Teresina sentido à cidade de Altos. Os policias identificaram que o condutor do veículo, com placa de Mato Grosso, estava bastante alterado. “Fizemos a fiscalização e encontramos as drogas no painel do airbag do carro. Nós estipulamos que as drogas estão avaliadas em, pelo menos, R$ 250 mil. Ficamos surpresos com a apreensão”, ressaltou o inspetor da PRF, Jean Carlo.

O veículo em que estava sendo transportada as drogas, também foi apreendido. Segundo a PRF, o suspeito negou que fosse proprietário das drogas.

