Homem é preso em flagrante acusado de tráfico de drogas na zona Norte de Teresina

Na tarde de sexta-feira (9), um homem com iniciais M.C.C de M. foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão à Entorpecentes – DEPRE realizou um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Matinha, Zona Norte de Teresina.

Durante abordagem, foram apreendidos uma grande quantidade de maconha e cocaína, além de três balanças de precisão e R$13.410,00 em cédulas diversas.





O acusado camuflava sua atividade ilícita utilizando-se de um ponto de lavagem de veículos, às margens do Rio Parnaíba, na zona Norte da cidade, local em que realizava a comercialização dos entorpecentes.



Com informações da Ascom

