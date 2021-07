Teresina: homem condenado por roubo é preso pela Polícia Civil

Na manhã desta sexta-feira (09), a Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos no Conjunto Giovane Prado, localizado no bairro Vale Quem Tem, zona Leste de Teresina. Israel Alves da Silva, conhecido como Siri, já morava no local há cerca de seis meses e é decorrente de condenação a pena de 17 anos de prisão por roubo em Parnaíba, no ano de 2013.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

O acusado tem histórico criminal ligado a roubos, além de ações voltadas contra instituições bancárias, com processos na comarca de Teresina e Parnaíba. Durante abordagem foi apreendido um veículo e uma porção de maconha.

O preso será interrogado, e, posteriormente, lavrado procedimento previsto na lei de drogas. Em seguida, o homem seguirá para o sistema prisional.

Aguarde mais informações...

Isabela Lopes

