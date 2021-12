Teresina: Fundação Wall Ferraz realiza Ação Cidadania no último fim de semana

No último de semana, a Fundação Wall Ferraz promoveu o projeto “Ação Cidadania” em diferentes zonas de Teresina. Na manhã de sábado (04), deu-se inicio ao projeto com ações no centro de capacitação da Fundação, no povoado Cerâmica Cil, zona rural da capital. Foi promovido uma manhã de lazer com alongamentos e orientação da fisioterapeuta Ana Sousa. Em sequência, foram realizadas atividades de corte de cabelo feminino/masculino, esmaltação e design de sobrancelhas. E por fim, a programação no povoado foi encerrada com a solenidade de entrega dos certificados aos concludentes do curso de “Vendedor”.

Ainda na manhã do sábado (4), a Wall Ferraz esteve presente na primeira feira de microempreendedor do bairro mocambinho, zona Norte. A feira teve o objetivo fomentar o empreendedorismo e a distribuição de renda na capital e, mais uma vez, a Fundação Wall Ferraz, através do projeto ‘’Ação Cidadania”, disponibilizou as atividades gratuitas de artesanato e esmaltação para comunidade.

O presidente da Fundação Wall Ferraz, Maykon Silva, destacou que “É uma imensa satisfação para nós da Fundação Wall Ferraz podermos contribuir com iniciativas que fomentem o empreendedorismo local”.

No domingo (05), encerrando as atividades de cidadania do fim de semana, a Fundação esteve presente no povoado taboca do Pau Ferrado, zona rural sudeste, em uma manhã de lazer e cidadania com as atividades de corte de cabelo feminino/masculino, design de sobrancelhas e esmaltação.

O projeto “Ação Cidadania” promove cidadania através da realização de serviços de lazer em eventos promovidos pela Prefeitura de Teresina, em parcerias com secretarias e associações, em diferentes bairros e comunidades.

