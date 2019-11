Teresina foi a capital nordestina que menos arrecadou com IPTU em 2018

Das nove capitais da região Nordeste, Teresina foi a que teve o menor valor arrecadado com Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2018, cerca de R$ 87,8 milhões, é mostra um levantamento feito pelo anuário Multi Cidades - Finanças dos Municípios do Brasil, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Segundo o estudo, Teresina fica atrás até mesmo da única capital nordestina a apresentar queda na arrecadação com o IPTU, no caso, São Luís, que no ano passado teve uma receita total de R$ 108,2 milhões com este tributo.

A reportagem tentou contactar o coordenador especial da Receita do Município, para esclarecer as informações obtidas pelo relatório da FNP, no entanto, não obtivemos respostas até o fechamento desta matéria.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina (Semf), a estimativa de arrecadação em 2019 com IPTU é de R$ 79 milhões, haja visto que cidade possui atualmente 65 mil terrenos, 235 mil imóveis residenciais e 29 mil comerciais aptos a pagarem o tributo.

Luís CarlosBreno Cavalcante, do Jornal O Dia