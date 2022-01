Teresina: FMS abre novo Centro de Testagem Covid-19

Começou a funcionar, nesta quarta-feira (04), mais um Centro de Testagem Covid-19 (CTC) de Teresina. Esse é o quarto Centro da Capital e irá funcionar com o objetivo de testar o maior número de pessoas com síndrome gripal. O novo CTC fica localizado no Centro Universitário Santo Agostinho, na Avenida Professor Valter Alencar, 665, bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. O horário de atendimento é das 9 às 17 horas.

A instalação dos Centros de Testagens Covid visa direcionar o serviço de atendimento médico da rede pública municipal, de acordo com a necessidade, para atender pessoas com sintomas gripais. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, nos últimos dias os atendimentos de síndrome gripal tiveram um aumento significativo e a testagem é importante para uma definição segura do diagnóstico e tratamento.



“O que se viu nos últimos dias foram pessoas procurando as unidades de saúde para fazer teste Covid e lotando as UPAs que são para atendimentos de urgência e emergência”, reforça Gilberto.



Os Centros de Testagens Covid foram instalados em cada uma zona da cidade, além de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) com atendimento exclusivo para síndromes gripais e que também realizam testes Covid-19;



Os Centros de Testagens são os seguintes:



Zona Norte

Clube do Servidor Municipal: Rua Minas Gerais, 1049 - Matadouro;



Zona Leste

Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Piauí (Sintufpi): Avenida Universitária, 661- Ininga;



Zona Sudeste

UBS do Gurupi: Rua Coração de Maria, 6171- Gurupi;

Zona Sul

Centro Universitário Santo Agostinho: Avenida Professor Valter Alencar, 665 - São Pedro.

