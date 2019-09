Teresina fica em 4º no ranking das capitais com maiores temperaturas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou o ranking das capitais que registraram as maiores temperaturas máximas na última sexta-feira (06). Das sete cidades ranqueadas, Teresina (PI) aparece em 4ª lugar, com 36,7 ºC, atrás das capitais Cuiabá (MT), que registrou 41,3 ºC; seguido de Palmas (TO), 40,1 ºC e Campo Grande (MS), 37,2 ºC.



Estão no ranking ainda as cidades de Goiânia (GO), 35,9 ºC; Manaus (AM), com 35,6 ºC e Boa Vista (RR), que registrou 35,2 ºC. Segundo o climatologista Werton Costa, apesar da alta temperatura, o valor registrado na capital piauiense está dentro da normalidade para o momento que nos encontramos, o chamado B-R-O-Bró.

“Essa alta temperatura está dentro do esperado para o perfil de B-R-O-Bró. Não há nenhuma surpresa ou anomalia, nem para cima nem para baixo do esperado para o período”, comenta.

(Foto: Elias Fontinele/O Dia)



O calor também interfere na umidade relativa do ar, que tem ficado abaixo do índice recomendado, que é até 60%. “Pode ser que na próxima semana possamos sentir um pouco mais a umidade relativa do ar decrescendo, especialmente para a faixa Norte do Estado, mas por enquanto está bastante acentuada na região Sul do Piauí”, frisa. Werton Costa.

O climatologista ainda destaca que, apesar das chuvas registradas na capital na última quarta-feira (04) e quinta-feira (05), a previsão é de que elas cessem nos próximos dias. “Tivemos esses chuviscos por conta dessa entrada de umidade, que aumentou tanto calor como provocou essa alteração de chuva em alguns lugares, mas isso deve completamente desaparecer nas próximas semanas”, finaliza o especialista.

Segundo o Inmet, este sábado (07) está parcialmente nublado a claro, com temperatura máxima de 38 ºC e umidade mínima de 15%. Amanhã (08), a temperatura deve permanecer a mesma, assim como a umidade relativa do ar. Contudo, o dia estará parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no Norte, no período da madrugada e manhã.

Isabela Lopes