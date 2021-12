Teresina: falta de sinalização na rotatória do Planalto Uruguai causa acidentes graves

A rotatória do Planalto Uruguai, localizada na Avenida Zequinha Freire, zona Leste de Teresina, é um dos trechos que mais registra acidentes na região. O fluxo de veículos é intenso devido às sete vias que dão acesso ao local, tornando o trânsito confuso para motoristas, ciclistas e até pedestres. Sem sinalização adequada, diariamente são registrados acidentes.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O posto de gasolina que o frentista Arthur César (26) trabalha fica em frente à rotatória. O jovem conta que é comum presenciar acidentes, alguns com vítimas graves. De acordo com ele, a falta de sinalização é o principal responsável pelo transtorno no local e que as autoridades deveriam adotar medidas para solucionar a problemática.



“Quase todo dia tem um acidente aqui, principalmente de motoristas que entram na pista e invadem a preferencial. Como não tem sinalização, todo mundo invade a preferencial e aí fica aquela confusão. Uma vez, um mototaxista que estava vindo da Avenida Zequinha Freire, perdeu o controle da direção e passou direto no balão. Ele quebrou a perna. Foi um acidente feio”, conta.



Outra reclamação do frentista é com relação às condições do asfalto. Arthur César explica que há muitos trechos com buracos e desníveis, o que contribui para que os motociclistas percam o controle da motocicleta. O jovem ressalta que os órgãos de trânsito precisam adotar medidas urgentes ou mais acidentes serão registrados.



“Muita gente reclama dessa rotatória, mas nada nunca foi feito. Enquanto isso, muitos acidentes acontecem e vão continuar acontecendo. Esse é um trecho importante, porque atende muitos bairros da zona Leste, como Satélite, Vale do Gavião, Planalto Uruguai e tantos outros”, enfatiza.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Arthur César acrescenta que, em dois acidentes, os veículos chegaram a atingir um poste de energia que fica na calçada do posto de gasolina que ele trabalha, causando avarias. Com a batida, parte do concreto que reveste o poste foi destruído e a pilastra está de pé somente pelos vergalhões de aço.



Strans deve fazer estudo de fluxo do local

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) informou que o setor de Divisão de Sinalização de Trânsito já está fazendo um levantamento e estudos de fluxo de veículos no cruzamento na rotatória do Planalto Uruguai de forma a encontrar uma melhor solução para atender à demanda do local. Ainda segundo o órgão, em breve será apresentada uma possível solução para este cruzamento.



