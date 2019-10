Teresina estende campanha e Black Friday terá dois dias de promoções

Os lojistas de Teresina já se preparam para dias intensos durante a chamada “Black Friday”, dia do ano que abre a época natalina para o comércio varejista e eletrônico no país e dá início a um período de diversas promoções. Este ano, a temporada de descontos acontece na sexta-feira do dia 29 de novembro.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas-PI), Tertuliano Passos, haverá novidades na campanha piauiense deste ano. As promoções em Teresina devem começar na sexta-feira, dia 29 de novembro, e terminar no sábado, dia 30 de novembro.





Presidente do Sindilojas, Tertuliano Passos, fala da campanha de promoções neste ano. Foto: Elias Fontenele

“Teremos horários especiais de atendimento nas lojas este ano. Na sexta-feira, as lojas funcionam no horário normal e, no sábado, vão até às 18h, onde os consumidores vão poder aproveitar diversos produtos com descontos. A campanha de vendas se tornou uma data importante para o nosso comércio”, disse.

Black Friday em Teresina. Foto: Poliana Oliveira/ODIA

Contratações temporárias

Tertuliano Passos também ressalta que este período é marcado pelas contratações de funcionários temporários que devem trabalhar no mês de novembro e dezembro, quando iniciam as comemorações de final de ano.

“Essa é a hora que todo mundo tem que deixar o seu currículo no comércio. Os lojistas já estão recebendo para poder fazer essas contratações para o final do ano. Então, os aditamentos acontecem na primeira semana de novembro para que seja feito um treinamento e essas pessoas possam conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, disse.

Contratações temporárias movimentam o mercado no mês de novembro e dezembro em Teresina - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Ainda segundo o presidente do Sindilojas-PI, a expectativa é que pelo menos 30% dos funcionários temporários sejam efetivados. “Para isso, o trabalhador precisa ter compromisso com o trabalho, tem que ser uma pessoa que exatamente faça a diferença no mercado. Então, se ele for um bom profissional, são grandes as chances dele ser efetivado”, conclui.

Liberação do saque do FGTS deve impulsionar vendas para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças é a terceira maior data para atividade comercial em Teresina. E com a recente liberação do saque do FGTS, a expectativa do Sindilojas-PI é de crescimento nas vendas de brinquedos em relação ao mesmo período do ano passado.

Tertulino Passos destaca a expectativa para que o comércio local atinja melhores vendas nos dias que antecedem a data. “Estamos trabalhando para renovar os estoques e oferecer aos clientes ofertas especiais para que todos possam garantir o presente da criançada. A economia do país vem passando por um processo de recuperação e a nossa expectativa é que possamos colher bons resultados e alcançar um incremento nas vendas entre 3 e 5%”, afirmou.

Caixa paga hoje até R$ 500 do FGTS para parte dos correntistas. Reprodução/ Internet



Em 2018, pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que a data possibilitou a injeção de mais R$ 10 bilhões nos setores de serviços e comércio brasileiro. Segundo o levantamento, os brasileiros investiram em média R$ 187,00 para garantir a comprar dos presentes.

“A data é uma das mais importante para o setor e estamos nos preparando para oferecer as mais diversas opções de presentes. Entre eles, podemos destacar as bicicletas, bonecas, jogos, celulares, tabletes, videogames e brinquedos de controle remoto. Além disso, as roupas e calçados também são boas alternativas para presentear as crianças durante a data”, disse Tertulino Passos, presidente do Sindilojas/PI.

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia