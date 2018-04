Teresina está entre as cidades com mais deficiência na coleta de esgoto

Apesar de Teresina tem subido quatro posições no Ranking do Saneamento 2018, a população da cidade ainda não tem muito o que comemorar no que diz respeito à cobertura sanitária e coleta de esgotos. Segundo os dados do estudo produzido pelo Instituto Trata Brasil entre os anos de 2017 e 2018, Teresina figura entre os 10 municípios com mais deficiência no atendimento com coleta de esgoto do Brasil.



O indicador de coleta de esgoto avalia, dentre outros, quanto da população tem acesso ao serviço de esgotamento sanitário no município. Apenas duas cidades – Cascavel, no Paraná, e Piracicaba, em São Paulo – possuem 100% de coleta de esgoto. Outros 10 municípios possuem índice superior ou igual a 98% de cobertura.

Para efeito de comparação, Teresina, com uma população total de 847.430 habitantes, apresenta somente 23,49% de cobertura do serviço. A Capital piauiense está na frente somente de cidades como Rio Branco (22%), Jaboatão dos Guararapes (18,95%), Belém (12,62%), Manaus (10,18%), Macapá (8,91%), Santarém (4,29%), Porto Velho (3,39%) e Ananindeua (0,75%).



Foto: Lina Magalhães/O Dia

Outro dado desanimador referente a Teresina diz respeito aos valores de investimentos em comparação aos valores arrecadados com o serviço. Este indicador avalia a média do montante investido em águas e esgotos relacionando-os à arrecadação com os serviços nos últimos cinco anos. Mede-se não apenas os investimentos realizados pela prestadora, mas também os realizados pelo poder público – Estado e Município. Quanto maior for a razão investimento/arrecadação, melhor posicionamento no ranking a cidade consegue.

De acordo com os dados do Instituto Trata Brasil, Teresina aparece entre os 10 municípios que menos investiram nos valores arrecadados com a distribuição de água e o esgotamento sanitário no Brasil ao longo dos últimos cinco anos. Para se ter ideia, a relação investimento/arrecadação na Capital piauiense ficou em 4,77%.



Foto: Lina Magalhães/O Dia

Isto significa dizer que somente 4,77% do valor arrecadado com a tributação do serviço foi reinvestido para a melhoramentos na rede de cobertura. No quesito investimento/arrecadação, Teresina fica na frente somente de Campo Grande (4,19%), Santo André (3,04%), Pelotas (1,68%) e Várzea Grande, que registrou uma razão de 0%.

Melhorias na distribuição de água

Apesar dos dados negativos quanto ao sistema de esgotamento, o serviço de distribuição de água em Teresina apresentou melhorias consideradas significativas nos últimos dois anos. O Instituto Trata Brasil revela que a Capital piauiense possui, atualmente um indicador de atendimento total de água de 99,72%. Foi este aumento na cobertura do serviço que fez com que a cidade saltasse quatro posições no Ranking Nacional de Saneamento Básico, saindo do 88º lugar para 84º.

A diretora geral do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (IAEPI), Wanda Avelino, comentou a evolução da nossa capital. “Recebemos a notícia com satisfação, por estarmos elevando quatro posições, mas apesar de termos subido, ainda estamos numa posição que deixa a desejar quanto ao saneamento no nosso estado. Em contrapartida, estamos satisfeitos com a parceria feita pelo Governo do Piauí, que através de investimentos já vemos melhorias significativas no saneamento”, declarou.

Maria Clara Estrêla