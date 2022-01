Teresina: em dois dias, casos de covid-19 dobram em Centros de Testagem

Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), o número de diagnósticos positivos de covid-19 dobrou em dois dias de funcionamento dos Centros de Testagem Covid-19 em Teresina. Os centros começaram a funcionar na última segunda-feira (03) no horário das 9h às 17h.



De acordo com os dados da FMS, no primeiro dia foram realizados 579 testes para covid-19 em três locais, dos quais 44 foram positivos – número que corresponde a 7% do total. Já na terça-feira (04), foram realizados 947 testes, em quatro locais, dos quais 119 diagnosticaram como positivos – o que corresponde a 12,5% do total.

Foto: Rodrigo Balladares M. /Fotos Públicas



Segundo o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, este aumento vem como consequência das festividades de fim de ano, em que ocorreram muitas reuniões de amigos e familiares. “Por isso, pedimos que a população não deixe de tomar os cuidados preventivos. Uso de máscara, de álcool, lavagem das mãos, evitar aglomerações. Assim podemos evitar não só a Covid como outras viroses que estão aparecendo, como a gripe”, disse o presidente.

Os Centros de Testagem Covid-19 tem como objetivo realizar o maior número de exames em pessoas com síndrome gripal direcionando o serviço de atendimento médico da rede pública municipal de acordo com a necessidade. Teresina conta com quatro Centros de Testagens Covid sendo cada um em uma zona da cidade:

Zona Norte - Clube do Servidor Municipal (Rua Minas Gerais, 1049 - Matadouro)

Zona Leste - Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Piauí –SINTUFPI (Avenida Universitária, 661- Ininga)

Zona Sudeste - UBS do Gurupi (Rua Coração de Maria, 6171- Gurupi)

Zona Sul - Centro Universitário Santo Agostinho (Avenida Professor Valter Alencar, 665 - São Pedro)