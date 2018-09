Teresina é a quinta capital com menor taxa de inadimplência do país

Em Teresina, a taxa de inadimplência é uma das menores do país, afetando apenas 14% das famílias da capital piauiense. Os dados fazem parte de um levantamento da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que analisou o índice de endividamento das famílias brasileiras. Ao ficar inadimplente e ter o nome na Serasa, o consumidor tem o acesso ao crédito restrito e fica impedido de contrair novos débitos.



O estudo realizado pela Fecomercio/SP avalia os principais aspectos, dimensões e feitos da política de crédito no Brasil sobre as famílias entre 2015 e 2017. A análise foi feita com base em informações do Banco Central do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).



Segundo a pesquisa, Teresina encerrou o ano de 2017 como a quinta capital com menor taxa de inadimplência do país, registrando uma queda de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. O número fez com que a capital piauiense ficasse muito abaixo da média nacional (26%). A pesquisa mostra ainda que, ao fim de 2015, a parcela da população com dívidas em atraso era de apenas 9%.

Apesar do baixo índice de inadimplência, em Teresina o número de famílias que comprometem a renda com dívidas é de 43%, a maior taxa do país, e o valor médio mensal das dívidas por família é de R$ 2.219, superando o apurado no conjunto das capitais do Nordeste (R$1.935). Ao todo, mais de 122 mil famílias estão endividadas na capital piauiense.

Nacional

Em todo o Brasil, 9,669 milhões de famílias possuíam algum tipo de dívida em dezembro de 2017. A taxa representa um aumento de três pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016, quando 9,128 milhões famílias estavam endividadas. Em 2015, esse número era de 9,414 milhões.

Nathalia Amaral