Teresina: dois homens são presos acusados de tráfico de drogas

Dois homens de 23 e 26 anos foram presos acusados de tráfico de drogas, ao serem abordados na posse de uma motocicleta Honda/Pop, na BR-343. A ação aconteceu na tarde de domingo (25), em Teresina.

Ao fazer revista pessoal, Policiais Rodoviários Federais encontraram aproximadamente 15 gramas de maconha distribuídas em ‘trouxas’, prontas para comercialização. Além disso, um dos acusados também possuía um Mandado de Prisão de Recaptura pelo cometimento do crime de Tráfico de Drogas expedido pelo Tribunal de Justiça do estado do Piauí.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, um dos suspeitos chegou a quebrar um smartphone alegando que tratava-se de produto de roubo. Também foram encontrados máquinas de cartão de crédito, cartão bancário e mais um smartphone.

A dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos que o caso requer e cumprimento do mandado judicial.

