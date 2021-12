Teresina: Defesa Civil disponibiliza números para situações emergenciais

A Defesa Civil de Teresina está atendendo a população através dos números emergenciais 199 ou (86) 3223-7366. As famílias que vivem em situações de risco podem solicitar a intervenção do órgão 24h, todos os dias da semana, incluindo feriados.



“O serviço tem como objetivo reduzir os impactos causados pelos fenômenos naturais e auxiliar nas questões relacionadas à prevenção, socorro e assistência de forma mais rápida e eficiente, garantindo segurança aos teresinenses”, destaca o secretário da Defesa Civil Municipal, Carlos Ribeiro.



O atendimento via telefone é realizado pelo Bombeiros Civis plantonistas. A cada chamado recebido é feita uma triagem com questionamentos específicos para verificar a urgência do atendimento, detectando se há necessidade de intervenção imediata ou se pode ser feita uma vistoria posterior para elaboração do relatório de avaliação. Em situações emergenciais, os chamados são encaminhados para o plantão 24h da Defesa Civil Municipal.



Quando acionar a Defesa Civil?

A Defesa Civil pode deve ser acionada sempre que puder evitar ou minimizar as possibilidades ou consequências de ocorrência de acidentes ou desastres, naturais ou tecnológicos, em situações repentinas ou não rotineiras, geralmente de emergência, tais como:



– Alagamentos;

– Inundações;

– Desabamentos;

– Quedas de árvores;

– Deslizamentos;

– Rupturas ou colapso de vias públicas;

– Infiltrações graves com grande risco de desabamento;

– Queimadas ou incêndios;

– Fenômenos ou eventos estranhos e suspeitos quanto a riscos.

