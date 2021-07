Teresina: cursos de Teatro e Dança Contemporânea estão com inscrições abertas

A dança e o teatro proporcionam aos seus praticantes desenvoltura e mais confiança. Essas artes também estimulam a criatividade e o espírito coletivo. Pensando nesses e em outros benefícios, duas entidades de Teresina estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de dança e teatro.



Para quem sonha em ser atriz ou ator, o Teatro João Paulo II, que fica localizado no bairro Parque Ideal, na zona Sudeste de Teresina, iniciou as inscrições para o Curso de Teatro. Ao todo serão disponibilizadas 40 vagas, todas destinadas preferencialmente para moradores residentes na região do grande Dirceu.



(Foto: Reprodução/Ascom)

A diretora do teatro, Janara Ribeiro, explica que o Curso visa melhorar a expressão e comunicação inter e intrapessoal dos alunos, a fim de reforçar uma construção positiva da identidade pessoal, algo que é tão colocado à prova nos dias de hoje.



“Durante o curso, os alunos aprenderão atividades que refletem sobre o processo de criação e expressão artística, abordando temas específicos do fazer teatral”, explica Janara Ribeiro, esclarecendo ainda, para aos que moram em outras regiões da capital, que poderão se inscrever na lista de espera para serem chamados em caso de não lotação das turmas ou desistência de candidatos.

Neste primeiro momento, as aulas serão ministradas pelo ator e professor Roger Ribeiro e ocorrerão de forma remota, devido às medidas de distanciamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Para participar, o interessado deve ser maior de 12 anos, ter computador ou celular com internet e se inscrever por ligação ou mensagem via WhatsApp (86) 99497-7895.



Ponto de Equilíbrio oferece 10 vagas

A Organização Ponto de Equilíbrio (OPEQ), mantenedora da Cia Equilíbrio, também está com vagas abertas para o Curso de Dança Contemporânea. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 10 vagas para alunos de escolas públicas com idade a partir dos anos.



(Foto: Reprodução / Redes sociais OPEQ)

O curso é totalmente gratuito e tem como objetivo oferecer formação na área das artes cênicas. As aulas acontecem às terças e quintas, às 8h, no Espaço Artístico Ponto de Equilíbrio, localizado na Av. José dos Santos e Silva, 1085, Centro-Sul de Teresina.



As inscrições podem ser feitas através do link da OPEQ (link aqui). O telefone (86) 99470-0224 está disponível para mais informações.



