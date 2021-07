Teresina: Confira vagas para aprendizes e estagiários aberta no CIEE

Atenção estudantes do ensino médio e dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Medicina Veterinária, técnico em Mecânica e Licenciatura em Ciência, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE conta com 17 vagas abertas em Teresina. Para concorrer às oportunidades, os interessados devem estar cadastrados e com os dados atualizados no portal do CIEE.

Imagem Ilustrativa/Divulgação

programa Jovem Aprendiz é voltado para a capacitação e inserção de jovens entre 14 e 24 anos incompletos no mundo do trabalho. As vagas são direcionadas para aqueles que estão cursando o ensino fundamental, médio, ou já concluíram os estudos. O programa de estágio exige que o candidato tenha idade igual ou superior a 16 anos e obrigatoriamente esteja matriculado em uma instituição de ensino.

Em caso de dúvidas, os jovens e adolescentes podem utilizar os canais "Fale com o CIEE" ou "Chat", ambos localizados no portal da instituição, ou, ainda, obter informações pelo número 3003-2433 (o custo é de uma ligação local em qualquer região do País, mesmo que solicite o DDD). é voltado para a capacitação e inserção de jovens entre 14 e 24 anos incompletos no mundo do trabalho. As vagas são direcionadas para aqueles que estão cursando o ensino fundamental, médio, ou já concluíram os estudos. O programa de estágio exige que o candidato tenha idade igual ou superior a 16 anos e obrigatoriamente esteja matriculado em uma instituição de ensino.

Compartilhar no

Da Redação

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!