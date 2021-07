Teresina começa a vacinar os trabalhadores dos mercados públicos

Os trabalhadores dos mercados públicos de Teresina começaram a se vacinar nesta quarta-feira (23) incluídos na prioridade da fila de vacinação dentro da Campanha Municipal. A vacinação se iniciou no Mercado Central e a expectativa é de que, até sexta-feira (25), cerca de mil pessoas sejam imunizadas no local. Uma equipe de saúde se deslocou até o Mercado Central para vacinar lá seus trabalhadores.



A chegada do imunizante trouxe alívio e esperança para os permissionários do mercado. É que o local, por ser centro de compras, gera aglomeração e, em sendo considerado serviço essencial, não parou em nenhum momento durante a pandemia, o que ele elevava os riscos de contaminação por quem trabalha por lá.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

É o que diz Elanildes Lima de Sousa, trabalhadora do Mercado Central há 11 anos e asmática, ela diz ter recebido com ansiedade a informação de que hoje poderia ser imunizada com a primeira dose da vacina contra a covid-19. “Com muitas mortes, a gente fica ansioso para que chegue o dia. Dá um alívio muito grande, porque alguém que sofre de asma como eu, corre risco. Mas graças a Deus hoje vai ser um passo bem à frente”, comentou.

Quem também comemorou o início da vacinação para a classe foi a dona Euzilene Pereira Lopes. Para ela, o momento é de esperança na ampliação da imunização e na chegada de mais vacinas. “Muito não tiveram a mesma oportunidade que a gente. Então pedimos a Deus que venham mais e mais doses para todos para que mais vidas sejam salvas”, afirmou.

Vale lembrar que a vacinação no Mercado Central segue a listagem de profissionais fornecida pela administração do local. De lá, a campanha de imunização se estendera a outros mercados de Teresina. “A vacina que estamos utilizando é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac”, explicou a coordenadora da Campanha Municipal de Vacinação, Emanuelle Dias.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Motoristas e cobradores de ônibus podem agendar sua vacina

Além da vacinação dos trabalhadores dos mercados públicos, Teresina também começou o agendamento da vacina para a população em geral de 49 anos e mais; motoristas e cobradores de ônibus; trabalhadores da saúde e acadêmicos em saúde que estão estagiando. O agendamento da dose é feito no Site Vacina Já, da FMS (Fundação Municipal de Saúde). O interessado deve selecionar o público alvo ao qual pertence e inserir seus dados pessoais. É possível escolher o local e o dia da vacinação.

Vale lembrar que para os trabalhadores da saúde, não é possível agendar por público alvo, mas pela aba “agendamento trabalhador de saúde”.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!