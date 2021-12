Teresina: buraco na Rua 13 de Maio é sinalizado com galhos e causa prejuízos a motoristas

Um buraco na Rua 13 de Maio, localizado no Centro Sul de Teresina, vem causando transtornos e prejuízos a motoristas e motociclistas que passam pelo local. Sinalizado com galhos de árvores e madeiras, o buraco chega a atrapalhar o trânsito na via.

Em vídeo enviado ao PortalODia.com, um leitor afirma que além do buraco ser fundo, este problema já está ocorrendo há muito tempo. A sinalização foi feita pelos próprios moradores da região.



À noite, o risco de acidentes se torna ainda maior, visto que muitas vezes não é possível ver o buraco, mesmo estando sinalizado. Além disso, os galhos acima do buraco também podem ser um risco, especialmente para os motociclistas que andam mais rapidamente.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

A reportagem do O Dia entrou em contato com a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Centro e aguarda um retorno por parte do órgão. O espaço fica aberto para futuros esclarecimentos.

