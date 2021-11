Teresina: av. João XXIII será interditada para obra de viaduto com a Av. Zequinha Freire

A partir da próxima segunda-feira (22), a avenida João XXI será interditada devido ao início do rebaixamento da via, para a construção do viaduto no cruzamento com a Avenida Zequinha Freire, zona leste de Teresina. O trecho liga as zonas Leste e Sudeste da cidade, além de fazer ligação com a região Norte do estado.

Rotatória da Avenida João XXIII (Foto: Reprodução/DNIT)

Entre as mudanças que a obra trará, inclui-se o fechamento dos acessos da Avenida João XXIII com a Avenida Joaquim Nelson, em ambos os sentidos.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra deve durar dois anos. O rebaixamento da via acontecerá, principalmente, para priorizar o trânsito no sentido Teresina-Altos, pois neste trecho, cerca de 30 mil veículos circulam diariamente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Conforme Edmilson Ferreira, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), mesmo que as mudanças causem transtornos durante a construção, esta é uma obra importante. “Nós vamos ter transtorno e tumulto, mas a população tem que ter paciência, porque é uma obra importante e precisa ser feita. Nós vamos combinar com o Dnit para que essa intervenção seja no menor tempo possível para minimizar os transtornos para a cidade”, destaca.



Edmilson Ferreira, titular da Semduh. (Foto: Arquivo O Dia)



Confira as principais interdições:





Fechamento dos Retornos. (Foto: Reprodução/DNIT)

Fechamento dos Retornos. (Foto: Reprodução/DNIT)



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!