Teresina aplica dose de reforço em idosos a partir de 65 anos nesta quinta (18)

A partir desta quinta-feira (18), os idosos a partir de 65 anos de Teresina poderão receber a dose de reforço das vacinas contra a covid-19. Esta etapa também contemplará as pessoas imunossuprimidas de qualquer faixa etária e acontecerá no formato drive-thru das 9h às 12h.



Foto: O Dia

As vacinas serão aplicadas em seis postos de vacinação. Confira abaixo:

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

A orientação é que tomem a dose de reforço apenas os idosos que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante há no mínimo seis meses. Para os imunossuprimidos, está mantido o prazo de 28 dias da aplicação da segunda dose.

No momento da vacinação é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPG ou o cartão do SUS junto com o cartão de vacina com o registro das duas doses anteriores. Para os imunossuprimidos, além destes documentos, é preciso apresentar também um laudo ou prescrição médica comprovando sua inclusão no grupo prioritário.

Fundação Municipal de Saúde

