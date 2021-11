Covid-19: Teresina aplica dose de reforço em idosos de 65 anos nesta quarta e quinta

Idosos de 65 anos recebem, nesta quarta-feira (10) e quinta-feira (11), a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em Teresina. Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), serão seis pontos de drive thru espalhados pela cidade. (Veja a lista abaixo:).



Ainda segundo a FMS, cinco funcionarão das 9h às 12h e um deles terá horário estendido, fechando apenas às 17h.

Locais (Funcionamento: 9h às 12h)

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

Terminal Zoobotânico

Terminal Buenos Aires

CEU Norte

Locais (Funcionamento: 9h às 17h)

Teresina Shopping

A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, explica que só terão direito à dose de reforço idosos que tenham tomado a segunda dose de qualquer imunizante há no mínimo seis meses. Para os imunossuprimidos, o prazo é de 28 dias da segunda dose.

Os documentos necessários para a aplicação da dose são: documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com o registro das doses anteriores. No caso de Imunossuprimido, os pacientes devem apresentar, além desses solicitados, um laudo ou prescrição médica comprovando sua inclusão nesse grupo.

