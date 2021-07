Teresina anuncia vacinação da população de 54 e 55 anos

A população de 54 e 55 anos será vacinada em Teresina no próximo sábado (12), anunciou na tarde desta quinta-feira (10)a Fundação Municipal de Saúde (FMS). Ao todo, serão 13 postos de drive-thru distribuídos nas diversas zona da Capital e que irão funcionar das 9h às 17h.

De acordo com a FMS, no turno da manhã, no horário de 9h às 13h, deverão comparecer aos postos de vacinação as mulheres, enquanto no turno da tarde, de 13h às 19h, será a vez dos homens.

A coordenação campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, explicou que será necessário apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS; Cartão de vacina (se tiver) e um comprovante de residência de Teresina.

Veja os pontos de vacinação

•Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

•Universidade Estadual do Piauí (UESPI)

•Terminal de Integração Buenos Aires

•Terminal de Integração Zoobotânico

• Teresina Shopping

• ADUFPI

•Terminal de Integração Bela Vista

•Terminal de Integração Parque Piauí

• Centro Universitário Santo Agostinho

•Terminal de Integração Livramento

•Terminal de Integração Itararé

• Faculdade Estácio de Teresina

• Centro Universitário UNINOVAFAPI

