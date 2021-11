Teresina anuncia vacinação contra a Covid-19 no turno da noite

A Fundação Municipal de Saúde anunciou a expansão do horário de aplicação da vacinação contra a Covid-19. A partir da próxima quarta-feira (24) os imunizantes serão aplicados também no turno da noite. O ponto de vacinação funcionará Teresina Shopping na busca de garantir o avanço da aplicação da segundo dose na Capital.

Leia também: Pessoas a partir de 55 anos recebem a dose de reforço hoje em Teresina

Covid: Assunção do Piauí decreta lockdown parcial por conta de aumento nos casos



No site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ o usuário pode realizar a partir das 18h desta terça-feira (23) o agendamento para a segunda dose do imunizante da Pfizer e escolher o horário noturno. De acordo com a Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, a extensão quer atrair o público que não pode se deslocar para a vacinação em horário comercial.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A FMS orienta que o agendamento de hoje é voltado para pessoas com a segunda dose marcada no cartão de vacinação até 26/12 - respeitando intervalo mínimo de 3 semanas entre primeira e segunda dose.

Devem ser apresentados mo momento da imunização um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!