Teresina abre vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre a partir desta terça-feira (02) o agendamento para a vacina contra a Covid-19 para adolescentes de 12 anos. O agendamento inicia as 16 horas no sitehttp://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br.



Nesta terça, também tem agendamento para vacina Covid, às 18h, mas para adolescentes de 13 a 15 anos e, às 20 h, para adolescentes de 15 a 17 anos.

"A FMS segue o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e estamos conseguindo contemplar todos os públicos”, informou Gilberto Albuquerque.

A coordenadora da vacinação na FMS, Emanuelle Dias, solicita que as pessoas compareçam somente no horário agendado. “Temos a logística de atendimento e cada local funciona conforme o planejamento. Reforçamos que compareçam com a documentação de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e carteira de vacina.

