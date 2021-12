Teresina abre novo agendamento para dose de reforço da Janssen nesta quarta-feira (15)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre a partir das 18h desta quarta-feira (15) novas vagas de agendamentopara a aplicação da dose de reforço da vacina da Janssen. Para ter acesso, basta acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.



Como explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid em Teresina, a dose de reforço é destinada às pessoas que tomaram o imunizante Janssen em um intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses. Ela chama a atenção das mulheres que tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas.

“Neste caso, essas mulheres deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer”, alerta.

Para fazer o agendamento, o usuário deve acessar o site e clicar na opção “agendamento público alvo”, onde irá inserir seu CPF, grupo ao qual pertence e marcar a caixa “Já tomei a primeira dose e quero agendar a segunda”. Em seguida, ele será levado a uma página onde deve preencher seus dados para escolher dia, local e hora para agendar a vacina. “Pedimos que o usuário esteja atento para selecionar uma opção de sala que tenha o nome ‘Janssen – dose de reforço’”, reforça Emanuelle Dias.

No momento da vacinação, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com registro da dose anterior.

