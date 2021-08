Teresina abre hoje (31) agendamento para a população de 20 a 27 anos

Dando continuidade ao cronograma de agendamentos para a vacinação contra a covid-19, hoje (31) será a vez da população de 20 a 27 anos. Para fazer o agendamento, a população deve acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/, que abrirá em diferentes horários para cada faixa etária.

O cronograma visa evitar congestionamento no sistema pelo acesso simultâneo de muitos usuários. Às 16h, será a vez da população de 20 a 22 anos; às 18h, será contemplada a população de 23 a 25 anos; e às 20h, o sistema abre para a população de 26 e 27 anos.



Foto: Divulgação (FMS)



Para ter acesso, basta clicar no botão “agendamento público alvo” que fica na página inicial do site. O usuário deve então escolher o público geral por faixa etária, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.

A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid em Teresina, Emanuelle Dias, reforça os documentos que devem ser apresentados no momento da vacinação: “É preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina”, diz a coordenadora.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!