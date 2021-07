Teresina abre hoje (16) novas vagas de agendamento para vacina contra a covid

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre hoje (16), às 18h, novas vagas de agendamento da vacina contra a covid-19. Serão 4 mil vagas para pessoas de 40 anos ou mais, que ainda não conseguiram tomar a primeira dose do imunizante, além de vagas para quem precisa tomar a segunda dose.



As vagas de segunda dose serão destinadas para idosos e trabalhadores da saúde que precisam tomar o reforço dos imunizantes Astrazeneca ou Coronavac. Além disso, será aberta uma sala exclusiva para pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina Coronavac, sejam aquelas que estão em atraso ou com registro no cartão de vacina até o dia 23 de julho (sexta-feira). “Esse agendamento será independente do público, inclusive para gestantes pertencentes a outros grupos que, devido às restrições das vacinas, foram encaminhadas para salas que disponibilizavam Coronavac”, ressalta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha.





Foto: O Dia

Já as vagas de agendamento para público em geral de 40 anos ou mais serão para a data de segunda-feira (19). Basta acessar o endereço http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ e clicar no botão “agendamento público alvo”, que levará a uma página onde deve escolher o público ao qual pertence, inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. A sala de segunda dose de coronavac estará especificada no momento da escolha do local de agendamento.

No momento da imunização, é preciso apresentar os seguintes documentos: cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

