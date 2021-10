Teresina abre agendamento para adolescentes de 14 anos

Adolescente de 14 e 15 anos poderão agendar a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (11). O agendamento será divido por horários para a garantia da aplicação da primeira dose do imunizante da Pfizer. De acordo com a FMS, a partir das 16h será aberto o sistema para agendamento dos adolescentes de 14 anos. Já a partir das 18h é a vez dos adolescentes de 15 anos.

Parta realizar o processo, o público-alvo deve acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/. O usuário deve escolher a opção “agendamento público alvo”. Em seguida, ele deve escolher a opção do grupo, preencher seus dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) lembra que o público dessa faixa etária deve estar acompanhado dos pais ou de um adulto responsável para autorização verbal para a vacinação.

“Caso não haja a presença dos pais ou responsável, a vacinação poderá ocorrer diante da apresentação de autorização devidamente preenchida e assinada pelos pais e/ou responsáveis legais, em acordo com o disposto no art.142 do Estatuto da Criança e do Adolescente”, explicou a coordenadora.

Agendamento de reforço

Está previsto para o dia 13 de outubro o agendamento da dose de reforço para os trabalhadores de saúde. Já no dia 15 de outubro, a partir das 18h, acontece o agendamento para da segunda dose para os imunizantes Coronavac, Astrazeneca para quem tem data no cartão até 24 de outubro e Pfizer para quem tem data no cartão até dia 21 de novembro.

