Teresina abre agendamento para 2ª dose de idosos e trabalhadores da saúde

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abriu hoje o agendamento da segunda dose da vacina contra a vocid-19 para idosos e trabalhadores da saúde que tomaram a primeira dose em final de março e início de abril. Vale lembrar que só deve fazer o agendamento para esta semana quem possui a data da segunda dose marcada para esta semana no cartão de vacinação.



Karoline Alencar, gerente de Informação em Saúde da Atenção Básica da FMS, alerta que não adianta tentar antecipar a aplicação da segunda dose ou postergá-la fazendo agendamento agora. Só serão vacinados quem mostrar no cartão de vacinação a data para esta semana.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Não haverá antecipação de vacinação, as pessoas devem seguir a data marcada no cartão de vacina. Todo esse público pode acessar o site Vacina Já e agendar sua segunda dose para uma das UBS abertas para agendamento”, explicou Karoline.

No momento da imunização, deve ser apresentado ao agente de saúde o cartão nacional do SUS ou o CPF, além do comprovante de residência em Teresina e do cartão de vacina comprovando que o recebimento da primeira dose.

Compartilhar no

Com informações da FMS

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!