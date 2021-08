Teresina abre agendamento de vacina contra Covid-19 para pessoas de 25 a 29 anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre, nesta sexta-feira (27) a partir das 18h, o agendamento para primeira dose de pessoas com 25 a 29 em Teresina. Para evitar congestionamento do sistema, a fundação esclareceu que o agendamento de segunda dose de quem tem data no cartão de vacinação até o dia 05 de setembro acontece excepcionalmente na segunda-feira (30).



Para garantir a vaga, as pessoas devem acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/, clicar no botão “agendamento público alvo” e escolher o público geral por faixa etária, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.

Os documentos necessários para receber o imunizante são: cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Segunda dose e drive thur

Já o agendamento que acontece na segunda-feira (30) contemplará as pessoas que têm a segunda dose do imunizante marcada no cartão de vacinação até o dia 05 de setembro. Serão ofertadas vagas para os três imunizantes: pfizer, astrazeneca e coronavac.

Veja o drive thur de segunda dose em Teresina:

Drive do dia 27/08 - Pessoas com segunda dose até o dia 29/08

Drive do dia 30/08 - Pessoas com segunda dose até o dia 01/09

Drive do dia 02/09 - Pessoas com segunda dose até o dia 02/09

Drive do dia 03/09 - Pessoas com segunda dose até o dia 03/09

Drive do dia 04/09 - Pessoas com segunda dose até o dia 05/09

Drive do dia 06 e 07/09 - Pessoas com segunda dose até o dia 12/09

Segundo esta logística, a vacina Astrazeneca estará disponível nos seguintes locais:

Terminal Bela Vista

Terminal Parque Piauí

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Itararé

Terminal Zoobotânico

Teresina Shopping

ADUFPI

Centro Universitário Santo Agostinho - zona Sul

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

Já as pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina Coronavac devem se dirigir aos seguintes locais:

Teresina Shopping

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

