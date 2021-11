Teresina: 95 famílias da Vila Andaraí podem ser despejadas de suas casas

Localizada na zona Sudeste da capital, a Vila Andaraí é o lar de diversas pessoas desde 2003. Entretanto, cerca de 95 famílias poderão perder suas casas. Isso porque, os moradores do local receberam uma ordem de despejo e têm até amanhã (25) para deixarem a Vila.



De acordo com o presidente da Associação de Moradores, Francisco Lima, uma parte do local pertence à prefeitura e a outra parte é de propriedade privada. Ele conta que anos atrás haviam recebido uma ordem de despejo, mas conseguiram ganhar a causa.

A Vila, que hoje conta com iluminação e água, passou por diversas reformas feitas pelos próprios moradores através do orçamento popular. “Nós fizemos tudo através do orçamento popular. Conseguimos iluminação, água e estamos até tentando asfaltar a região”, comenta Francisco Lima.

O morador explica que esta é uma luta antiga. “Há um tempo nós conseguimos um advogado, mas não houve retorno por parte dele. Eles marcaram uma audiência com a dona do terreno, mas não fomos avisados e por isso não comparecemos. Sendo assim, ela ganhou por revelia”, destaca.

Francisco vem tentando obter ajuda da prefeitura de Teresina desde que recebeu a intimação. “Desde que recebemos a ordem, fui em três secretarias, mas lá não fizeram nada além de um cadastro, que deve demorar um mês para ter algum retorno”, destaca.

O presidente da associação lamenta o fato de que a maior parte das famílias não têm para onde ir caso o despejo seja realizado. “Está muito complicado, estamos desesperados. Tem muitas crianças e muitas famílias. Até agora a prefeitura não prometeu nenhum tipo de auxílio caso sejamos despejados”, acrescenta.

No momento, os moradores estão sendo acompanhados por um advogado e já entraram com uma ação no Ministério Público, entretanto, seu Francisco não está muito confiante em relação à causa.

Contraponto

Ao ser procurada pela equipe do Portal O Dia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), afirma que o secretário Edmilson Ferreira vai se reunir com o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, para decidir as ações da Prefeitura sobre esse caso. A reunião deve acontecer nesta quinta-feira (25).



