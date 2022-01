Teresina: 20 mil testes contra Covid-19 foram recebidos neste sábado

A Secretaria de Estado da Saude do Piauí (Sesapi) entregou, neste sábado (15), cerca de 20.000 testes para Covid-19 ao município de Teresina. Segundo o órgão, na próxima semana serão entregues mais 10.000 testes por antígeno.

A estratégia visa manter a testagem, superando as dificuldades e garantindo à população o diagnóstico rápido e seguro, visto que o número de procura pelos testes vem aumentando significativamente nas últimas semanas, o que fez com que houvesse uma baixa do produto, gerando falta de insumos nos Centros de Testagem contra a Covid-19 em Teresina.

Com isso, a partir da próxima segunda-feira (17), o atendimento nos centros de testagem estão temporariamente suspensos. A decisão tem por objetivo garantir o não desabastecimento e a oferta de testes para os grupos de maior risco.

