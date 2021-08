Teresa Britto diz que Teresina está triste e sem esperança ao completar 169 anos

A deputada Teresa Britto (PV) disse nesta quinta-feira (10), ao falar na sessão plenária, que Teresina está triste ao completar 169 anos porque, até agora, a atual gestão municipal ainda está conhecendo a cidade para começar a trabalhar, enquanto o sistema de transporte coletivo se encontra em crise e a população não tem esperança de que a situação melhore nos próximos meses.



Em aparte, o deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos) parabenizou Teresa Britto pelo discurso e disse que não culpa o prefeito Dr. Pessoa pela situação por que passa Teresina, mas alguns membros de sua equipe, como o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, a quem chamou de "ditador da Coreia do Norte".



Gessivaldo Isaías convidou todos os teresinenses para participarem da audiência pública que a Assembleia Legislativa realizará nos próximos dias para debater a crise no sistema de transporte coletivo da capital.

Teresa Britto disse que a realização da audiência pública será de grande importância porque o transporte coletivo é o principal meio de deslocamento dos teresinenses, assinalando que pretende apresentar requerimento propondo uma audiência pública para debater a situação da saúde pública em Teresina com a participação do superintendente da FMS, Gilberto Albuquerque.





A deputada acrescentou que seu compromisso com Teresina e com o Piauí continua cada vez mais forte e que vai acompanhar a administração da capital para que Teresina continue se desenvolvendo. Ela afirmou que pretende ter uma audiência com o prefeito Dr. Pessoa para tratar sobre realizações em benefício da população da capital.

“Conheço toda a Teresina e sou presente na vida de Teresina. Coloco emendas para Teresina e vou continuar abraçando este trabalho por nossa capital”, destacou.

No encerramento do seu discurso, Teresa Britto anunciou que destinará emendas para continuidade do Projeto Superação que atende milhares de pessoas com aulas de judô em Teresina.

O deputado Gessivaldo Isaías, após o discurso de Teresa Britto, disse que a parlamentar foi a candidata mais votada em Teresina e que ele ficou em segundo lugar. Gessivaldo Isaías conclamou ainda o superintendente da FMS, Gilberto Albuquerque, para que trabalhe para garantir uma melhor assistência médico-hospitalar aos teresinenses.

