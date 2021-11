Terapia pode ajudar a melhorar desempenho profissional, diz especialista

Nem todo mundo sabe, mas a terapia para alto desempenho profissional pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas.

Às vezes associada apenas às doenças mentais, como depressão e ansiedade, por exemplo, a terapia é capaz de proporcionar benefícios que vão muito além da prática do dia a dia dentro de uma empresa.



“Quando a gente trabalha o nosso eu, a gente vai lidar melhor com o outro porque eu me conheço e conheço o meu semelhante”, disse o terapeuta Luiz Fernandes, que ministrou uma palestra na manhã desta quarta-feira (17), para funcionários do Sistema O Dia de Comunicação.

Entender a si mesmo e o problema jamais será sinônimo de fragilidade. Segundo o especialista, geralmente, “a gente busca prazer e foge da dor”.

“Ao fazer terapia, você vai saber lidar com o problema que vai vir. Todos nós carregamos problemas. Então quando criança, o pré-adolescente, bullying, a separação dos pais, brigas, confusões, tudo isso vai acumulando em você. O mundo seria diferente se todo mundo fizesse terapia. Eu sou prova disso, eu acreditava que terapia seria só quando a gente precisasse ou coisa de louco e não é nada disso”, completa.

O profissional ressalta a importância da participação dos pais nesse processo. “Sejamos sincero: qual pai e mãe faz terapia? É muito difícil. Então o filho não vai ter essa concepção. Então a gente estuda português, matemática, geografia, comprar uma casa, ter filhos e às vezes é isso que basta. Só que essa pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. Tanto é que tem muitas pessoas que têm muita capacidade e muito dinheiro, mas que tem um vazio existencial. Talvez, se tivesse feito terapia lá naquele momento, criança, pré-adolescente, saberia viver melhor com o que tem ou que não tem. Daí a importância da terapia”, disse.

“As empresas estão alertando para isso porque, na maioria das vezes, o funcionário não está bem por dentro. Existem várias abordagens e ferramentas. Eu uso programação neolinguística, uso terapia de partes, uso a hipnoterapia, além de outras abordagens. Tudo isso para você começar a ter uma visão diferente de você, começar a trabalhar esse passado, para você viva melhor nesse presente e para que tenha um futuro melhor”, finaliza.

