Tempo ameno deve permanecer durante todo o dia em Teresina

O B-R-O-Bró mal começou e já surpreendeu os teresinenses na manhã desta quinta-feira (06) véspera de feriado. No início da manhã, uma forte chuva caiu na Capital, resfriando um pouco o forte calor que predominava nos últimos dias e, de acordo com o Instituto Climatempo, haverá mais precipitação nas próximas horas em Teresina.



O sol deve aparecer no final da manhã, mas ele não dura por muito tempo e, ao longo de todo o dia, ocorrerá chuvas rápidas. Já no início da noite a precipitação deve ganhar força novamente.



Foto: Jailson Soares/O Dia

A previsão é que o volume de chuva no dia de hoje na Capital chegue a de cerca de 10 milímetros e este é um dos fatores que gera uma sensação mais amena, sobretudo por aumentar um pouco a umidade do ar. Esta deve atingir os 94% no dia de hoje. A mínima para esta quinta em Teresina é de 22°C e a máxima deve chegar a 34ºC.

No entanto, a tempo ameno deve durar pouco. A previsão aponta que o tempo quente deve retornar com força já nesta sexta-feira (07). Segundo o instituto Climatempo, a temperatura máxima para o Dia da Independência é de 36°C e não há previsão de chuva. No sábado (08) no domingo (09) o quadro permanece igual.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano