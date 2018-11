Temperaturas devem cair e chuvas são previstas para os próximos dias

Os moradores da Capital vêm sofrendo com as altas temperaturas típicas do B-R-O Bró. Inclusive a previsão do tempo para esta quinta-feira (22) pode ter assustado parte dos teresinenses. Isso porque é previsto uma temperatura máxima de 40ºC na tarde de hoje, deixando a cidade mais quente que o comum. No entanto os próximos dias prometem chuvas.



Em alguns bairros de Teresina já foi possível observar chuviscos durante a madrugada e o início da manhã. De acordo com o climatologista e professor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Werton Costa, isso ocorre por conta do aumento da umidade. “Temos dois sistemas importantes atuando, uma zona de convergência de umidade que está bem próxima da Bahia e influenciando no Sul do Estado e temos uma entrada de umidade pelo Ceará”, comenta.

No entanto, o professor tranquiliza a população sobre a máxima prevista para Teresina. “Nós estamos em uma condição de tempo abafado. Existe uma carga de umidade maior e isso provoca uma sensação térmica maior. Hoje mesmo a condição de temperatura de Teresina está bem consistente, com muito calor na cidade. Mas 40ºC não é temperatura típica de novembro, é muito pouco provável que essa máxima seja atingida. A tendência agora são as temperaturas irem decrescendo”, explica Werton.

Para o fim de semana a previsão também é de chuva. De acordo com informações do Instituto Clima Tempo, já para essa sexta-feira (23) há 75% de chances de ocorrerem chuvas durante a tarde e a noite. Para o sábado, as chances aumentam para 80%. Porém o domingo (25) volta a esquentar e não devem ocorrer chuvas, a máxima prevista é de 39ºC.

O clima chuvoso que deve marcar os próximos dias também será uma característica do início do mês de dezembro. O Instituto Clima Tempo diz que o sol deve prenominar, mas chuvas esporádicas podem ocorrer principalmente no início da manhã, no final da tarde e durante o período da noite. A média de temperatura nos cinco primeiros dias do mês fica em torno dos 33º célsius.

O climatologista comenta que a partir de agora as chuvas devem se tornar mais constantes no Estado. “Essas chuvas de dezembro são chamadas de pré-estação. Não são chuvas consistentes, são pancadas que irão ocorrer em vários municípios pelo Piauí. Elas serão mais constantes, se iniciando já nesta semana, mas ainda são chuvas menores”, explica.

Mas essas precipitações não são ainda parte do período chuvoso. Este deve começar apenas em janeiro e deve se iniciar na região Sul do Piauí. “O período chuvoso típico só se inicia em janeiro, ele é caracterizado pelas chuvas generalizadas, que passam a atingir todo o território do Piauí em maior frequência. Por enquanto teremos apenas a pré-estação, onde grande parte dos municípios devem ficar sem chuva”, finaliza.

