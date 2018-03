TCE aprova auditoria para avaliar desempenho do sistema Inthegra

O Tribunal de Contas do Estado aprovou ontem (22) a realização de auditoria para avaliar o desempenho do novo modelo de transporte público da capital e determinou que a Diretoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, acompanhe as obras relacionadas ao Sistema Inthegra. A auditoria foi pedida pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Plinio Valente, e em conta a necessidade de avaliar se a aplicação dos recursos públicos no sistema está garantindo ou não o direito do usuário à qualidade dos serviços.





Pedido foi formulado pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Plínio Valente. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Na solicitação de auditoria, o procurador Plinio Valente afirma que o próprio diretor da de Transportes da Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina - Strans, Francisco Nogueira, admitiu atrasos e frotas de ônibus aquém do necessário. Além disso, o procurador acrescenta que o novo sistema aumentou o tempo de viagem dos passageiros e que eles aguardam muito tempo nos terminais.

Para pedir investigação sobre os resultados do novo sistema, o Ministério Público de Contas alegou ainda que por causa da superlotação e da demora do transporte, as pessoas estão pagando o valor acima do que habitualmente gastam. E acrescenta: o Sistema “Inthegra” promove transformação em sua mobilidade urbana, pois foram executadas e continuam em execução, no perímetro urbano, obras e ações para atenderem a necessidade do serviço.

Ao ODIA, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina – Strans informou, através da assessoria de imprensa, que o órgão só vai se pronunciar após receber a notificação e ter conhecimento do pedido formal do Ministério Público de Contas.

O “Inthegra” começou a funcionar no início dessa semana, na zona sul de Teresina.

João Magalhães - Jornal O Dia