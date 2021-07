TCE abre auditoria no setor de tecnologia da informação da Prefeitura de Teresina

A Prefeitura de Teresina é alvo de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) desde a última segunda-feira (12). A investigação tem como objetivo analisar a capacidade técnica das pessoas que atuam no setor de Tecnologia da Informação frente à necessidade do seu parque tecnológico da gestão municipal.

Os auditores estarão na sede da Prefeitura de Teresina, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Administração e na Empresa Teresinense de Processamento de Dados (PRODATER) para apurar informações de 2020 e 2021, segundo memorando do TCE-PI.

Foto: Reprodução

O órgão de fiscalização explicou que serão analisados especificamente os temas: “Fiscalização da gestão dos serviços oferecidos, dos investimentos de TI, das pessoas integrantes, das políticas, do processo de controle e da própria estrutura organizacional de órgão/entidade quanto à contribuição para o atingimento dos objetivos da administração pública”.

O TCE quer saber ainda se os órgãos fiscalizados possuem nível e informatização suficiente para o exercício das suas finalidades legais. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 80 dias. Ao todo, quatro auditores de controle externo do TCE foram desiginados para as investigações.

