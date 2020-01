Tarifa Social oferece desconto de até 50% na fatura de água

Economizar certamente está na lista de resoluções de ano novo da maioria das pessoas, afinal, nada melhor do que começar o ano gastando menos. Imagine então pagar apenas metade do valor que costumava desembolsar para quitar a conta de água. Isso é possível por meio da Tarifa Social, benefício oferecido pela Águas de Teresina que concede até 50% de desconto na fatura para famílias de baixa renda.

Rikelme Maria, moradora do bairro Santa Maria da Codipi, conta que solicitou sua inclusão na Tarifa Social e a fatura seguinte já veio com o desconto. “Foi tudo muito rápido e eu ainda recebi a visita de uma analista de projetos sociais em minha casa, que me explicaram sobre o consumo consciente. Agora eu já faço o uso racional da água, então o benefício gera uma economia para meu bolso e também para o meio ambiente”, avalia.

Ao todo, 7.329 famílias estão recebendo o benefício, que é destinado aos moradores de baixa renda. Os interessados devem solicitar o serviço em uma das oito lojas de atendimento distribuídas pela cidade. Os pedidos são analisados individualmente, observando as condições socioeconômicas dos moradores e o enquadramento nas condições exigidas.

“O benefício da Tarifa Social possibilita que as famílias de baixa renda tenham acesso aos serviços de saneamento básico, essenciais para a saúde e qualidade de vida. As pessoas que se enquadram nessas condições, devem procurar uma das nossas lojas de atendimento para fazer a solicitação levando toda a documentação para confirmar o enquadramento na tarifa com o desconto”, explica Pedro Alves, gerente de sustentabilidade da Águas de Teresina.

Para ter acesso à Tarifa Social, o usuário deve preencher alguns requisitos, como: ser cliente residencial/doméstico; estar inscrito no Cadúnico; Residir em imóveis cuja área construída não ultrapasse 50 m² ou residir em imóveis cuja condição de moradia seja casa de taipa, palha ou similares, sem limite de área construída; e possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O benefício é concedido para famílias que utilizam até o limite de 10m³ (10 mil litros) de água por mês. “A partir desse consumo, a cobrança passa a ser nas tarifas normais, por isso é muito importante o uso racional da água e a atenção aos hábitos básicos para que o volume consumido não ultrapasse o limite e não onere a conta”, alerta Pedro Alves.

Os documentos necessários para fazer o cadastro são: Documento de identificação oficial com foto; CPF; Cartão Cidadão ou número do NIS/Cadúnico; Carteira de Trabalho; Documento do imóvel; e, em caso de doença crônica, laudo médico.

Confira o endereço das lojas para solicitar o benefício:

• Buenos Aires: Rua Engenheiro Alves de Noronha, s/n.

• Centro: Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 2438.

• Itararé: Avenida Joaquim Nelson, s/n.

• Parque Piauí: BR 316, s/n.

• Santa Maria da Codipi: Rua Ministro Sérgio Mota, s/n.

• Espaço da Cidadania, Shopping Rio Poty: Avenida Marechal Castelo Branco, 911.

• Espaço da Cidadania, Show Auto Mall: Avenida João XXIII, 5325.

• Shopping da Cidade: Praça da Bandeira, s/n.

Da Redação