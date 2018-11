Tarifa de água e esgoto fica 7,31% mais cara em Teresina

O teresinense deve reclamar nos próximos meses por conta do alto valor das contas de água e esgoto. Isso deve ocorrer por cota de um reajuste regulamentado pela Prefeitura Municipal de Teresina e que foi divulgado no Diário Oficial do Municio nesta terça-feira (20). O reajuste deixará a tarifa de água e esgoto 7,31% mais cara.



A medida atinge somente a zona urbana da Capital. A resolução era prevista para entrar em vigor 28 de junho de 2018, no entanto isso deve ocorrer somente a partir do dia 21 dezembro de 2018. O reajuste das tarifas foi feito com base em três itens: energia elétrica, produtos químicos e custos administráveis.

Foto: Reprodução/DOM

A regulamentação ocorre pela Arsete (Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina). A entidade é responsável por reajustar anualmente as tarifas da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Teresina, objetivando gerar recursos necessários para recuperação dos custos, realização dos investimentos, cumprimento das metas dos serviços, bem como as garantias do equilíbrio econômico e financeiro do contrato e modicidade tarifária.

Viviane MenegazzoIsabela Lopes e Lucas Albano