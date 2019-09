Tânia Miranda é a nova madrinha do Outubro Rosa 2019

A diretora administrativo-financeira do Sistema O Dia, Tânia Miranda, recebeu durante solenidade na noite desta quarta-feira (18) a faixa de madrinha do Outubro Rosa 2019. A campanha foi lançada e é promovida pela Fundação Maria Carvalho Santos em Teresina. O evento aconteceu na Loja Rosa situada no Teresina Shopping.



A faixa foi entregue por Vera Santos, que esteve no cargo de Madrinha Rosa no decorrer do ano de 2018 a 2019. O mandato de Tânia Miranda segue até outubro de 2020.



Tânia Mirada ao lado das madrinhas da campanha em anos anteriores

“Quando recebi o convite fiquei muito surpresa porque representar uma campanha como essa é muito gratificante, é desafiador e a gente está sempre buscando fazer o melhor para ajudar o próximo. Eu como gestora de uma empresa de comunicação acredito que podemos fazer um trabalho maravilhoso”, disse.

Dentre inúmeras funções da Madrinha da campanha Outubro Rosa estão divulgar, representar e participar integralmente das ações promovidas pela Fundação Maria Carvalho Santos, entidade organizadora do evento.





“A campanha do Outubro Rosa se potencializa mais no mês de outubro, mas as suas ações acontecem durante todo o ano. Então todas as ações direcionadas a Fundação, que tem a frente o Doutor Luís Airton eu estarei inserida ajudando de alguma forma”, concluiu Tânia Miranda.

O médico Luiz Airton Santos Júnior, presidente de honra da fundação Maria Carvalho de Sousa, participou do evento e explicou como as doações do público são revestidas em projetos da fundação.





“Todas as doações que as pessoas fazem à Fundação, sejam elas por telemarketing ou na compra de produtos da Loja Rosa são arrecadadas para realização de projetos que nós temos contemplados na instituição. Ao todo são 51 projetos e à medida que temos recursos a gente passa a executá-los” disse.

A “Loja Rosa” fica localizada no térreo no espaço número 177. No local estão sendo vendidos os kits da Campanha e Corrida Rosa, que acontece no dia 06 de outubro, a partir das 7h, com largada na Ponte Estaiada e chegada no Teresina Shopping.