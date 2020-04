Suspensão das aulas em Teresina é prorrogada até 31 de maio

As aulas rede municipal de ensino de Teresina seguem suspensas até o dia 31 maio, segundo decreto assinado nessa terça-feira (28) pelo prefeito Firmino Filho (PSDB). As aulas estão paralisadas na capital desde o dia 19 de março como medida de combate a disseminação do novo coronavírus.

No primeiro decreto, as aulas foram suspensas inicialmente pelo prazo de 15 dias. Com o agravamento da contaminação da Covid-19 no município, o prefeito estendeu a data. E, agora, alunos e professores permanecem em isolamento por mais 31 dias.

“A situação de crise do coronavírus persiste. Por essa razão, a prefeitura de Teresina suspendeu às aulas até 31 de maio. Com essa prorrogação de cancelamento das aulas, o que se pretende é assegurar a vida das crianças, dos professores, de todos aqueles que trabalham nas escolas, mas também da família. Esperamos a compreensão de todos”, comunicou o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma.

Segundo a prefeitura de Teresina, os estudantes estão recebendo sugestões de atividades pela internet. Os professores utilizam as principais ferramentas on-line para enviar exercícios, leituras e até vídeos com conteúdos das aulas. O desafio é manter as crianças ocupadas e trabalhando a mente, mesmo à distância.

