Suspeito de homicídio é apreendido pelo 13º DP de Teresina

Um homem não identificado foi preso pelos agentes do 13º Distrito de Polícia de Teresina, na tarde desta quarta-feira (10). Com o homem foi encontrado uma arma de fogo roubada de calibre 40. Ele é suspeito de homicídio e tem mandato de prisão por roubo de R$70 mil de um posto de gasolina na cidade de Miguel Leão.

De acordo com agentes do 13º DP, o homem é considerado de alta periculosidade e já tem passagens pela Polícia. Ele estava sendo monitorado e tentou fugir no momento da prisão.





Foto: Jailson Soare/ O DIA

Com o suspeito, também foi apreendido um veículo com placa adulterada.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!