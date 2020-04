Suspeito de furto em estação de ônibus na Zona Sul é preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (04) suspeito de praticar um furto na estação de passageiros Nações Unidas, na Zona Sul de Teresina. Segundo a Prefeitura de Teresina, somente nas últimas duas semanas, período do início do isolamento social por causa do novo coronavírus, 10 ocorrências de furtos foram registradas na Zona Sul da Capital.



Foto: Strans.

O Coronel John Feitosa, da Assistência Militar da Prefeitura de Teresina, informou que foi realizada uma ação em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar para prender o suspeito.

“Estava sendo verificada grande quantidade de furtos de cabos de cobre e até aparelho de ar condicionado, desde que foi iniciado o período de isolamento social por causa da Covid-19. Esse foi capturado e se houver outros praticando o mesmo delito serão identificados e presos”, declarou.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado à Central de Flagrantes e confessou o crime. Ele disse ainda que furtou um ar condicionado de uma das estações de embarque e desembarque de passageiros na semana passada.

Na manhã de hoje, o homem passou por audiência de custódia. Ele foi reconhecido como autor de uma série de furtos a estações no ano passado, em Teresina, e que já havia sido preso pelo mesmo crime.

O Coronel Jaime Oliveira, diretor de Operações de Trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), disse que as investigações vão continuar para prender mais pessoas que estejam ligadas com o crime de furto na Capital.

Outros furtos em Teresina

Na semana passada, cinco estações de ônibus coletivos foram alvos de criminosos. Nas ações foram furtados cabos de iluminação, plugs e tubulações de cobre das máquinas de ar condicionados. As estações violadas foram Fórum Sul, Justiça Federal, Chesf, Pio XII e Nações Unidas, todas na Zona Sul.

Na última semana de março, as estações atacadas por bandidos foram s Ivan Tito, Albertão, Justiça Federal, Pio XII (nos dois sentidos) e Nações Unidas.

Adriana MagalhãesJorge Machado