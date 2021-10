Suspeito de assalto diz que achou motocicleta com chave e tanque cheio

Um homem, que não foi identificado, foi apreendido por agentes da Força Tática, na tarde desta segunda-feira (25), por suspeita de assalto de uma motocicleta no bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. Com o suspeito, foi encontrado também uma arma de fabricação caseira, com munição calibre 38, e dois celulares.



Um dos aparelhos de celular era roubado e o dono já foi localizado. Durante a perseguição, o homem perdeu o controle da moto e foi apreendido pelos agentes policiais. O que chamou a atenção dos policiais foi a declaração do suspeito durante a abordagem, que disse que a motocicleta que estava pilotando foi achada com chave no contato e com o tanque cheio, e que não tinha sido roubada.



Fotos: Jailson Soares

“Conversa para boi dormir. É brincar com a cara de quem está trabalhando. Já levantamos a ficha da motocicleta e averiguamos que ela tem restrição por roubo”, disse o Sargento Costa da Força Tática.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes.

