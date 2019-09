SUS disponibiliza materiais especiais às pessoas com deficiência

Materiais especiais como cadeiras de rodas, óculos de grau, muletas axilares, aparelhos auditivos, órteses e próteses são fornecidos pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina a pessoas com deficiência. Para ter acesso, o primeiro passo é se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde.



O usuário com deficiência recebe todo o tratamento necessário e os materiais e equipamentos especiais requisitados nas consultas médicas. “Além de entregá-los, a rede do SUS faz o acompanhamento dessa pessoa durante o período de adaptação. É um trabalho fantástico que contribui para inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência”, explica o presidente da FMS, Charles Silveira.

Vitória Urbano, diretora de regulação da FMS, esclarece que as órteses, próteses e materiais são classificados em dois tipos: cirúrgicos e não-cirúrgicos. Os cirúrgicos são solicitados e adquiridos pelo próprio estabelecimento de saúde aos usuários internados. Já os não-cirúrgicos, como cadeira de rodas, são recebidos pelo usuário a nível ambulatorial, considerando a sua necessidade.

Para obtenção do material especial, classificado como não-cirúrgico, o usuário que mora em Teresina deve levar cópia da documentação necessária (RG, CPF, comprovante de residência atualizado, cartão do SUS e prescrição médica da rede SUS) para o setor de Protocolo do SUS, situado na Av. Miguel Rosa. Após análise e tramite legal desse processo, ocorre a dispensação do material.

Confira lista de Órteses, Próteses e Materiais Especiais Não- Cirúrgicos fornecidos pelo SUS em Teresina:

-Óculos de grau;

-Cadeira de Rodas Padrão, Motorizada e de banho;

-Muletas;

-Bengalas;

-Coletes;

-Andadores Fixos/Articulados;

-Calçados Anatômicos e Ortopédicos;

-Palmilhas;

-Próteses Oculares;

-Próteses Odontológicas;

-Próteses para membros inferiores e superiores;

-Órteses para membros inferiores;

-Próteses auditivas (AASI).

Da redação