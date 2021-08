Suposto motorista de aplicativo é preso transportando drogas

Agentes das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) flagraram três homens transportando maconha, na tarde desta terça-feira (17), na região da Vila Mocambinho, zona Norte de Teresina. Um dos homens apreendidos disse ser motorista de aplicativo e os demais seriam passageiros.

Segundo informações do RONE, ainda não foi confirmado a procedência do veículo em que os homens estavam, assim como se o homem que alega ser motorista de aplicativo faz parte da classe.

“Fomos acionados e apreendemos quatro tabletes de maconha dentro de uma mochila. No momento, nosso sistema está inoperante. Vamos averiguar se os homens tem passagem pela Polícia e averiguar as informações’’, disse o Capitão Mota do RONE.



Fotos: Jailson Soares

